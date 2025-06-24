Лавров: контакты по нормализации отношений РФ и США предложила команда Трампа

Инициатором переговоров по нормализации отношений между Россией и США была администрация американского президента Дональда Трампа, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, этот процесс непростой, но полезный.

«Сегодня при всех глубоких расхождениях между Москвой и Вашингтоном мы поддержали, согласились с предложением администрации Трампа после его прихода к власти возобновить двусторонний диалог без предварительных условий и начать профессиональное, конкретное, без пропаганды и без политизации обсуждение путей нормализации двусторонних отношений»,— сказал Сергей Лавров в выступлении на «Примаковских чтениях».

После смены американской администрации Россия и США провели две встречи в Стамбуле — 27 февраля и 10 апреля — с целью нормализовать работу дипмиссий и наладить двусторонние отношения. По итогу последней консультации стороны договорились упростить режим передвижения дипломатов и разработать «дорожную карту» по конфискованной российской дипсобственности.

Затем Россия и США решили перенести переговоры в свои столицы и следующая встреча должна была пройти в Москве, сообщал российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев. Позднее американская сторона предложила отложить консультации. Помощник российского президента Юрий Ушаков сказал, что причиной, в частности, стали разногласия по выбору места для встречи.

Лусине Баласян