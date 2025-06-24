Аэропорты Самары и Ульяновска временно не принимают самолеты

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Самары и Ульяновска во вторник, 24 июня. Об этом сообщают представители Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Это не первый раз, когда аэропорты закрылись на прием и выпуск авиации. Например, до этого в самарском аэропорту Курумоч ограничения вводились 10 июня. Он не работал около двух часов. Этому предшествовало предупреждение об угрозе атаки вражеской беспилотной воздушной авиации.

Георгий Портнов