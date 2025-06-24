Мэр Анапы Василий Швец ушел в отставку

Городской совет Анапы принял досрочную отставку главы муниципального образования Василия Швеца. Об этом «Ъ» сообщили несколько депутатов совета. Отставка господина Швеца связана с переходом на другую должность. Какую именно, пока не известно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Швец

Фото: пресс-служба администрации Анапы Василий Швец

Фото: пресс-служба администрации Анапы

Василий Швец занял пост главы города-курорта в октябре 2020 года, перейдя на эту должность с позиции заместителя главы Краснодарского края по вопросам инвестиционного развития.

Анна Перова, Краснодар