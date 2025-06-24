В Татарстане суд присяжных вынес обвинительный приговор шести участникам преступной группировки, совершившим в 1990-е годы пять убийств и другие тяжкие преступления в Казани. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане осудили шестерых участников банды за пять убийств в 1990-е

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане осудили шестерых участников банды за пять убийств в 1990-е

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Подсудимые признаны виновными в убийствах, бандитизме и незаконном обороте оружия. Двое из осужденных к настоящему времени скончались. Преступления совершались на почве передела сфер криминального влияния и отказа от криминального покровительства.

Установлено, что в 1998 году двое обвиняемых расстреляли из пистолетов жителя Казани и его спутника, один из которых погиб, второй был ранен. В 1999 году по указанию участников группировки застрелили директора и совладельца «Агентства радиокоммуникаций RCA» за отказ от криминального покровительства.

Суд назначил подсудимым наказание от 13 до 24 лет лишения свободы в зависимости от роли каждого в преступной группировке.

По данным «Татар-информ», речь идет об участниках казанской группировки «Первогоровские» или «Перваки».

Анар Зейналов