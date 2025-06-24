Миасская прокуратура подтвердила наличие свалки у центрального водопровода

Прокуратура Миасса проверила информацию в публикации челябинского отделения «Народного фронта» о размещении несанкционированной свалки возле центрального водопровода и подтвердила ее наличие, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

По информации «Народного фронта», из-за мусора колодец в переулке Гончарный не функционирует, и вода выходит на улицу. Транспорт регионального оператора не может проехать к контейнерам из-за завалов. По подсчетам отделения организации, около 200 человек страдают от сложившейся ситуации. «Народный фронт» обратился в прокуратуру с просьбой установить ответственных и проконтролировать ликвидацию свалки.

Сотрудники надзорного ведомства после выезда на место с представителем министерства экологии Челябинской области отметили, что часть мусора с улицы убрали. Прокуратура оценит исполнение требований природоохранного законодательства и при необходимости примет меры реагирования.

Виталина Ярховска