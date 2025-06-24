Сибирский бизнес ввез 97,6 тонн кофе с начала 2025 года

С начала 2025 года таможенники оформили импорт 97,6 т кофе общей стоимостью 78 млн руб., сообщили в Сибирском таможенном управлении. Больше всего кофе ввезли предприниматели Новосибирской (75,1 т) и Омской (19,4 т) областей, а также Красноярского края (3,2 т).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Преимущественно в Сибирь ввозился кофе нежареный с кофеином арабика (94,5 тонны или 97% от общего веса поставок). Также в регион поступило более 3 т кофе жареного с кофеином арабика в зернах»,— рассказали в ведомстве.

Более трети всех партий кофе в Сибирь поставлено из Эфиопии. При этом, эта страна импортировала в 2,8 раза больше кофе, чем за тот же период годом ранее.

Также с января по июнь 2025 года в Сибирь ввезено 1,7 тыс. т какао-порошка на общую сумму 675 млн руб. Это на 22,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Весь объем импорта какао осуществлен компаниями Иркутской области.

Михаил Кичанов