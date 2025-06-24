В Красноярском крае открывается первая очередь складского комплекса Ozon
Первая очередь логистического комплекса Ozon площадью 27 тыс. кв. м запускается в Старцево под Красноярском. Старт операций запланирован на июль, ежедневно здесь могут обрабатываться до 240 тыс. товаров, сообщил председатель правительства Красноярского края Сергей Верещагин.
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
«Емкость нового логистического комплекса — 9 млн товаров. Вложения в строительство логистического комплекса составили 2,2 млрд руб. При выходе на полную мощность здесь будет создано около 2 тыс. рабочих мест», — прокомментировал господин Верещагин.
В сентябре 2024 года стало известно, что Ozon арендует универсальные склады в Красноярске, Барнауле и Новосибирске. Тогда же указывалось, что общая площадь комплекса в Красноярске составит 650 тыс. кв. м. По договору Ozon арендует объект не менее чем на 10 лет. Сейчас в Красноярском крае три логистических объекта Ozon: два сортировочных центра и один фулфилмент-центр.
По итогам 2024 года общая складская площадь под управлением онлайн-ретейлера выросла до 3,5 млн кв. м. В настоящее время у Ozon открыты 46 складов в разных городах РФ. Количество пунктов выдачи заказов Ozon на конец прошлого года достигло 60 тыс., из которых почти 25 тыс. находятся в городах с населением до 50 тыс. человек.