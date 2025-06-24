В Красноярском крае открывается первая очередь складского комплекса Ozon

Первая очередь логистического комплекса Ozon площадью 27 тыс. кв. м запускается в Старцево под Красноярском. Старт операций запланирован на июль, ежедневно здесь могут обрабатываться до 240 тыс. товаров, сообщил председатель правительства Красноярского края Сергей Верещагин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Емкость нового логистического комплекса — 9 млн товаров. Вложения в строительство логистического комплекса составили 2,2 млрд руб. При выходе на полную мощность здесь будет создано около 2 тыс. рабочих мест», — прокомментировал господин Верещагин.

В сентябре 2024 года стало известно, что Ozon арендует универсальные склады в Красноярске, Барнауле и Новосибирске. Тогда же указывалось, что общая площадь комплекса в Красноярске составит 650 тыс. кв. м. По договору Ozon арендует объект не менее чем на 10 лет. Сейчас в Красноярском крае три логистических объекта Ozon: два сортировочных центра и один фулфилмент-центр.

По итогам 2024 года общая складская площадь под управлением онлайн-ретейлера выросла до 3,5 млн кв. м. В настоящее время у Ozon открыты 46 складов в разных городах РФ. Количество пунктов выдачи заказов Ozon на конец прошлого года достигло 60 тыс., из которых почти 25 тыс. находятся в городах с населением до 50 тыс. человек.

Лолита Белова