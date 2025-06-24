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В Севастополе отремонтировали 76 дорог по нацпроекту

В Севастополе отремонтировали 76 дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Всего в этом году должны отремонтировать 100 дорог и один мост через реку Черную в Инкермане, сообщил в своем Telegram-канале глава города Михаил Развожаев.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам губернатора, работы ведутся с опережением сроков. После завершения одного объекта, специалисты сразу приступают к следующему.

Компания «Севдорстрой» начала ремонт Орлиновской улицы в селе Гончарное. Протяженность автомобильной дороги — 300 м. По контракту работы должны завершить в ноябре 2025 года, но, как отметил Михаил Развожаев, ремонт закончат до конца лета.

Алина Зорина

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