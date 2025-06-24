В Севастополе отремонтировали 76 дорог по нацпроекту
В Севастополе отремонтировали 76 дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Всего в этом году должны отремонтировать 100 дорог и один мост через реку Черную в Инкермане, сообщил в своем Telegram-канале глава города Михаил Развожаев.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По словам губернатора, работы ведутся с опережением сроков. После завершения одного объекта, специалисты сразу приступают к следующему.
Компания «Севдорстрой» начала ремонт Орлиновской улицы в селе Гончарное. Протяженность автомобильной дороги — 300 м. По контракту работы должны завершить в ноябре 2025 года, но, как отметил Михаил Развожаев, ремонт закончат до конца лета.