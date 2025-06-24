Челябинская область вошла в топ-10 регионов по популярности санаторного отдыха

Челябинская область заняла десятое место в России по числу туристов, прошедших лечение в санаториях с января по апрель этого года. По итогам первых четырех месяцев количество отдыхающих составило 47 тыс. человек и выросло на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Рейтинг составил портал бронирования санатории-россии.рф.

В первую десятку списка вошли Краснодарский край, Ставрополье, Крым, Московская область, Башкортостан, Алтайский край, Татарстан, Пермский край и Тюменская область.

В целом количество гостей в санаториях России в 2025 году снизилось на 1,1% и составило 1,9 млн человек. Несмотря на это, по словам члена правления национальной курортной ассоциации Евгения Терентьева, рынок санаторно-курортных услуг в России вступил в фазу насыщения: в ряде ключевых регионов наблюдается заметное снижение потока отдыхающих. Возобновление роста возможно при увеличении номерного фонда в санаториях или предложению доступных программ оздоровления в межсезонье.

Полина Цыганова