На развитие промышленности Оренбуржья направят дополнительные 77,6 млн рублей

Фонд развития промышленности Оренбургской области получит 32,6 млн руб. из федерального бюджета и 45 млн руб. из регионального. Эти средства пойдут на льготные займы для проектов и модернизации производства. Об этом сообщает региональное правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

После поступлений из федерального бюджета общий объем капитализации фонда превысит 1,8 млрд руб. С 2019 года в регионе были выданы займы на льготных условиях, это обеспечило поддержку 89 проектов, из которых более 50 — новые производства в различных отраслях. В 2024 году выдано 25 региональных займов и один совместный с федеральным Фондом развития промышленности на общую сумму 568 млн руб.

Георгий Портнов