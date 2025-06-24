Дилера с 15 кг мефедрона задержали под Новосибирском

В Новосибирской области правоохранители задержали местного жителя, организовавшего нарколабораторию. В отношении дилера возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотических средств (ч. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ), сообщает УФСБ региона.

По данным органов госбезопасности, фигуранта дела задержали при организации тайника в Тогучинском районе. У него изъяли более 15 кг мефедрона.

Запрещенное вещество новосибирец производил на одной из дач СНТ Первомайского района. В доме силовики обнаружили лабораторное оборудование, прекурсоры и свыше 500 литров химических реактивов.

В ходе расследования также был задержан подельник фигуранта дела. Он пытался достать крупную партию мефедрона из тайника в тогучинском лесу. Сбывать запрещенные вещества дилеры намеревались на территории Сибирского федерального округа, считают следователи.

Александра Стрелкова