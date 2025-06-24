«Ростовводоканал» опроверг информацию о рисках устойчивого оказания услуг

В «Ростовводоканале» прокомментировали информацию о потенциальных трудностях с устойчивым оказанием услуг. Соответствующее сообщение опубликовали пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Данная информация не соответствует действительности и является фейком. «Ростовводоканал» осуществляет и планирует осуществлять деятельность по водоснабжению в штатном режиме», — сообщает «Ростовводоканал» в Telegram-канале.

Ранее в ряде средств массовой информации появились сообщения, что устойчивой работе крупнейшего водоснабжающего предприятия города угрожают западные санкции, которые повлияют на рост стоимости закупки сырья для обеззараживания воды.

Константин Соловьев