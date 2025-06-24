Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Ростовводоканал» опроверг информацию о рисках устойчивого оказания услуг

В «Ростовводоканале» прокомментировали информацию о потенциальных трудностях с устойчивым оказанием услуг. Соответствующее сообщение опубликовали пресс-служба компании.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Данная информация не соответствует действительности и является фейком. «Ростовводоканал» осуществляет и планирует осуществлять деятельность по водоснабжению в штатном режиме», — сообщает «Ростовводоканал» в Telegram-канале.

Ранее в ряде средств массовой информации появились сообщения, что устойчивой работе крупнейшего водоснабжающего предприятия города угрожают западные санкции, которые повлияют на рост стоимости закупки сырья для обеззараживания воды.

Константин Соловьев

Новости компаний Все