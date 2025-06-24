Ипотечный тур по трем новостройкам Нижнего Новгорода пройдет уже 3 июля

Группа компаний АГРОСПЕЦТЕХ и Сбер 3 июля проведут «Ипотечный тур» для потенциальных покупателей квартир в новых жилых комплексах в Нижнем Новгороде. Участник тура смогут посетить ЖК «Патриот» в Московском районе, ЖК «Сормово Парк» в Сормовском районе и ЖК «Лесной» в Канавинском районе.

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Во время тура представители компании покажут его участникам благоустройство дворовых территорий, современные детские площадки, парковочные места. Будущие покупатели смогут увидеть готовые квартиры с современной планировкой и отделкой «под ключ». Также узнают о технологиях строительства, отделки фасадов, качестве отделочных материалов для парадных и многое другое.

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Участники тура получат возможность задать вопросы специалистам Сбера и получить консультации по действующим ипотечным ставкам, по льготным ипотечным программам со ставкой от 4,6% и другим льготным условиям, которыми они могут воспользоваться при покупке квартиры.

До конца июля на новостройки АГРОСПЕЦТЕХ действуют летние акции на новостройки. Кроме того, компания готова предоставить скидку 1% на готовые квартиры в ЖК «Лесной» для участников ипотечного тура. Предварительная запись и подробности о месте и времени отправления по телефону +7 (831) 266-11-82.

ООО "Специализированный застройщик "Гребешок"