На госгранице в Курганской области запретили ввоз 16 тонн куриной печени

В Курганской области на государственной границе с Казахстаном остановили машину, перевозившую 16 т замороженной куриной печени. Продукцию не допустили к ввозу из-за неправильной маркировки, сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Инспекторы остановили грузовик 22 июня. Он следовал из Киргизии в Омск. Автомобиль перевозил продукцию Евразийской птицефабрики. Аудиторы установили, что на партии печени датой выработки указано 14 марта, а в сопроводительных документах — 13 мая.

Россельхознадзор составил акт о нарушении ветеринарно-санитарных требований при перевозке товаров. В связи с этим автомобиль с продукцией вернули в пункт отправления.

Ольга Воробьева