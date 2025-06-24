В Северной Осетии предупредили о сбоях мобильной связи и интернета

Глава Северной Осетии—Алании Сергей Меняйло сообщил о беспилотной опасности в республике. В связи с возможной атакой БПЛА в регионе возможно замедление работы сотовой связи и мобильного интернета.

Господин Меняйло попросил местных жителей «отнестись к вводимым ограничениям с пониманием», так как «это делается в целях безопасности».

Рано утром угроза БПЛА была объявлена для Воронежской области. Позднее губернатор Александр Гусев сообщил, что силы ПВО продолжают отражать атаку с воздуха.