«Россети Тюмень» направили 3 млн на повышение надежности электроснабжения Федоровского месторождения

«Россети Тюмень» провели плановый капитальный ремонт подстанции 110 кВ «Федоровская»в ХМАО-Югре. Объект обеспечивает электроэнергией одноименное нефтегазоконденсатное месторождение, которое разрабатывает «Сургутнефтегаз». Стоимость мероприятий превысила 3 млн рублей.



На питающем центре прошел капремонт ключевого оборудования подстанции – силового трансформатора мощностью 25 МВА. С помощью автокрана энергетики подняли съемный стальной корпус массой 9 тонн и проверили основные узлы агрегата. Также специалисты обновили запорную арматуру и термосигнализатор, отобрали пробы трансформаторного масла для анализа его эксплуатационных свойств. Технические мероприятия завершились успешными высоковольтными испытаниями.

Выполненный на подстанции капитальный ремонт оборудования повысил надежность электроснабжения Федоровского нефтегазоконденсатного месторождения, которое входит в число крупнейших центров добычи углеводородов России.

АО «Россети Тюмень»