Следствие возбудило дело по факту схода грузовых вагонов в Саратовской области

Саратовский следственный отдел на транспорте Западного МСУТ СК России возбудил уголовное дело по факту схода грузовых вагонов (ч. 1 ст. 263 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как выяснилось, 21 мая текущего года семь вагонов грузового поезда сошли с рельсов на приемо-отправочном пути железнодорожной станции Нефтяная. Это привело к повреждению самих вагонов и 50 м железнодорожного полотна. Также высыпался груз — зерно.

Специалисты оценили ущерб на сумму более 8 млн руб. Следствие выясняет все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов