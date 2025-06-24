Сотни домов Таганрога на две недели останутся без горячей воды

В Таганроге из-за плановых работ сотни домов останутся без горячего водоснабжения на две недели. Об этом сообщила в своем Telegram-канале министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Отключения продлятся с 30 июня по 13 июля. На время работ без горячей воды останутся потребители со следующих улиц: Маршала Жукова, Бабушкина, Воскова, Дзержинского, Желябова, Зои Космодемьянской, Заводской, Морозова, Москатова, Кибальчича, Пальмиро Тольятти, Толбухина, Турубаровых, Шаумяна, Щаденко, Голубца, Черняховского, Социалистической, пер. 1-й Нового и Паркового.

Работы будет вести МУП «Городское хозяйство».

Наталья Белоштейн