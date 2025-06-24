В Йошкар-Оле полиция задержала 16-летнего местного жителя, подозреваемого в краже из Центрального парка культуры и отдыха латунной фигурки кошки «Ириски» стоимостью 110 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Марий Эл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Йошкар-Оле задержали подростка за кражу фигурки кошки за 110 тысяч

Фото: Яндекс карты В Йошкар-Оле задержали подростка за кражу фигурки кошки за 110 тысяч

Фото: Яндекс карты

Кража произошла 11 июня в ночное время. Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого с помощью записей камер видеонаблюдения.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Похищенную фигурку изъяли и вернули в парк. Начальник УМВД России по Йошкар-Оле Виталий Швец передал найденную скульптуру директору парка и представителю Общественного совета Ивану Конышеву.

Фигурка кошки «Ириски» входит в серию «Йошкиных котят», которые с 2024 года установлены в семи локациях города. Скульптуры олицетворяют достопримечательности столицы Марий Эл.

Анар Зейналов