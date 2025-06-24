Девять мотоциклистов погибли в ДТП в Челябинской области с начала года

За пять месяцев 2025 года в Челябинской области произошло 110 ДТП с участием мотоциклистов, в которых погибли девять человек и 113 получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Челябинской области.

По данным Госавтоинспекции, большинство аварий произошло по вине мотоциклистов. В 61 случае водители не имели прав, а в 10 ДТП находились в состоянии опьянения.

Для снижения аварийности с 21 по 30 июня в регионе проходит профилактическая акция «Мотоциклист». Сотрудники полиции усилят контроль за соблюдением ПДД, проверят мастерские, где могут незаконно модифицировать мототехнику, и проведут разъяснительные беседы с водителями.

Татьяна Андреева