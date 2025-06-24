Саратовца отправили на пять лет в колонию за смертельное ДТП

В Ровенском районе Саратовской области суд вынес приговор в отношении 46-летнего местного жителя по уголовному делу о смертельном ДТП (п. «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось, ночью 20 июля минувшего года фигурант управлял автомобилем «Лада Гранта», не имея водительского удостоверения. Водитель превысил скорость, не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего машина опрокинулась.

Из двух находившихся в салоне пассажиров один получил тяжкий вред здоровью, а другой скончался на месте. По решению суда фигурант получил пять лет колонии-поселении.

Павел Фролов