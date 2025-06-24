В Северной Осетии объявили беспилотную опасность

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло объявил в республике беспилотную опасность. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В связи с угрозой возможно замедление работы сотовой связи и мобильного интернета. Руководитель региона призвал жителей сохранять спокойствие.

«Прошу отнестись к вводимым ограничениям с пониманием — это делается в целях безопасности»,— написал Сергей Меняйло.

По его словам, оперативный штаб продолжает работать круглосуточно.

Николай Аксенов