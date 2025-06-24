В Северной Осетии объявили беспилотную опасность
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло объявил в республике беспилотную опасность. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В связи с угрозой возможно замедление работы сотовой связи и мобильного интернета. Руководитель региона призвал жителей сохранять спокойствие.
«Прошу отнестись к вводимым ограничениям с пониманием — это делается в целях безопасности»,— написал Сергей Меняйло.
По его словам, оперативный штаб продолжает работать круглосуточно.