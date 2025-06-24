В Большом Савино задерживается сразу несколько рейсов в Сочи

В Большом Савино задерживаются два рейса в Сочи, свидетельствует онлайн-табло аэропорта. Расчетное время для вылета рейса ДР-362 авиакомпании «Победа» — 17:25 вместо 15:30. Рейс N4-426 Nordwind теперь запланирован на 19:00, ранее — 18:25. Как пояснили 59.ru в пресс-службе Большого Савино, аэропорт работает в штатном режиме, а рейсы на вылет задерживаются из-за позднего прибытия самолетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино

Также сегодня более чем на три часа был задержан рейс из Перми в Москву. Как уточнил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко в своем telegram-канале, ночью в столице вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов в портах Внуково и Шереметьево. «Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — подчеркнул господин Кореняко.