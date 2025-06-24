В Ярославле готовятся к ремонту улицы Советской

Документация для ремонта улицы Советской в Ярославле находится в экспертизе, положительное заключение которой власти рассчитывают получить на этой неделе. Об этом сообщил директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров на открытом совещании в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс. Карты Фото: Яндекс. Карты

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2025 году улица будет отремонтирована на участке от Советской площади до Красной. Помимо приведения в порядок дороги, на участке выполнят работы в рамках «Чистого неба» — замена навесных проводов на подземные.

«Мы все работы должны завершить в 2025 году и ввести этот объект в эксплуатацию. Прогнозируем, что в среду-четверг мы должны получить положительное заключение и начинать готовить объект к процедуре торгов»,— пояснил господин Овчаров.

Мэр Ярославля Артем Молчанов поручил максимально быстро провести конкурсные процедуры.

Алла Чижова