В Челябинске продлили ограничения для транспорта на улицах Коммуны и Советской

В Челябинске продлили ограничения движения на улицах Коммуны и Советской из-за ремонта теплосетей, сообщили в пресс-службе АО «УСТЭК-Челябинск». Перекрытия продлятся до сентября 2025 года.

Улица Коммуны будет закрыта от дома 44 на улице Свободы до дома 32 на улице Пушкина до 30 июля 2025 года. Перекресток улиц Коммуны и Советской, на северной стороне Бульвара Славы, останется перекрытым до 4 августа 2025 года. Улица Советская, от улицы Коммуны до дома 71, также будет закрыта до 4 сентября 2025 года.

Восстановление дорожного покрытия планируется завершить к 14 сентября 2025 года. Водителей призывают выбирать альтернативные маршруты и соблюдать скоростной режим.

Анастасия Гемель