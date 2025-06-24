Алтайский край намерен ввести квоту для трудоустройства ветеранов СВО

На предприятиях Алтайского края планируется ввести квоту для ветеранов СВО. Соответствующий законопроект законодательное собрание региона рассмотрит на своей сессии 25 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Законопроект «О квотировании рабочих мест для ветеранов боевых действий в Алтайском крае» внесен губернатором Виктором Томенко, парламентским комитетом по социальной политике и занятости населения, а также фракцией ЛДПР. «Проектом закона предусматривается, что работодателям, численность работников которых составляет более 100 человек, устанавливается квота приема на работу ветеранов боевых действий в размере 1% к среднесписочной численности работников»,— говорится в пояснительной записке к документу.

По мнению авторов законопроекта, его нормы дадут дополнительные гарантии занятости участников СВО, которые испытывают трудности в поиске работы. Действие закона распространяется также на ветеранов боевых действий локальных войнах и вооруженных конфликтов на территории СССР, России и других государств.

В конце мая, выступая в заксобрании, господин Томенко сообщил, что уровень регистрируемой безработицы в Алтайском крае на начало 2025 года составил 0,8% к численности рабочей силы.

Валерий Лавский