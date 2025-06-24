В Челябинске полицейские проверили общежития с иностранными студентами

В Челябинске в рамках операции «Нелегал» был проведен рейд на железнодорожном вокзале. Также в Центральном районе проверили общежития, где живут иностранные студенты, сообщили в пресс-службе УМВД России по Челябинской области.

За прошедшую неделю было задокументировано 57 преступлений и 622 административных правонарушения в сфере миграции. 35 иностранным гражданам запретили въезд в Российскую Федерацию, а другим 17 предписали выезд из страны.

Полина Цыганова