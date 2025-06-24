Мишустин предложил переименовать станцию метро «Новомосковская» в «Станкин»

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения после совещания по инфраструктурному развитию МГТУ «Станкин», которое прошло 26 мая. В частности, правительству Москвы предложили переименовать станцию метро «Новомосковская» в «Станкин».

«Новомосковская» соединяет Сокольническую и Троицкую линии метро. В этом районе планируется построить новый кампус МГТУ «Станкин», под него выделено 15 га земли. Комплекс будет рассчитан на 11,5 тыс. студентов. Техзадание по его строительству должно быть готово к сентябрю.

В числе других поручений правительства: