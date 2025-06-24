Мишустин предложил переименовать станцию метро «Новомосковская» в «Станкин»
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения после совещания по инфраструктурному развитию МГТУ «Станкин», которое прошло 26 мая. В частности, правительству Москвы предложили переименовать станцию метро «Новомосковская» в «Станкин».
«Новомосковская» соединяет Сокольническую и Троицкую линии метро. В этом районе планируется построить новый кампус МГТУ «Станкин», под него выделено 15 га земли. Комплекс будет рассчитан на 11,5 тыс. студентов. Техзадание по его строительству должно быть готово к сентябрю.
В числе других поручений правительства:
- правительству Москвы — проработать создание на территории кампуса инфраструктуры для размещения офисов предприятий реального сектора экономики;
- Минпромторгу и Минобрнауки — сформировать основные направления и образовательные программы кампуса с учетом потребности станкоинструментальной отрасли;
- Минпромторгу и Минфину — обеспечить финансирование работ по оснащению высокотехнологичным оборудованием головного центра компетенций станкоинструментальной промышленности в объеме не менее 10 млрд руб.;
- Минобрнауки и Минпромторгу — обеспечить оснащение специализированных научно-производственных лабораторий;
- Минобрнауки и правительству Москвы — представить предложения по обеспечению жильем сотрудников МГТУ в Коммунарке.