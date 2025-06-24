В Туле на парковке сгорели пять машин

В ночь на 24 июня в тульском микрорайоне Левобережный на улице Аркадия Шипунова произошел пожар на стоянке. В результате загорелись 11 автомобилей, сообщили в региональном управлении МЧС России.

Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место спустя четыре минуты после вызова. В тушении участвовали 13 сотрудников МЧС и пять единиц техники. Пожар полностью уничтожил пять автомобилей. Еще шесть транспортных средств были повреждены частично.

По данным МЧС, при пожаре никто не пострадал. Обстоятельства возгорания выясняются.