Пропавшую 21-летнюю кстовчанку нашли спустя две недели в Подмосковье

Полиция нашла 21-летнюю жительницу Кстовского округа Нижегородской области, пропавшую 9 июня 2025 года. Об этом сообщили в МВД вечером 23 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С заявлением об исчезновении девушки обратилась мать пропавшей. В связи с этим полиция завела розыскное дело. 10 июня родителям девушки стали поступать сообщения в мессенджере с требованием передать 2 млн руб. выкупа за дочь. Сама пропавшая прислала родителям сообщение с просьбой выполнить требования.

Полицейские установили, что разыскиваемая 9 июня улетела в Москву. В результате поисков девушку обнаружили в хостеле в городе Бронницы. Жизни и здоровью разысканной ничего не угрожает. «У сотрудников полиции есть основания полагать, что поступки девушки были спровоцированы воздействием мошенников»,— говорится в сообщении.

На видео, распространенном полицией, девушка говорит, что насильно ее никто нигде не удерживал. Факт видео, где она просит выполнить требования похитителей, кстовчанка объясняет «челленджем» с подругой.

Галина Шамберина