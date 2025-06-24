На Дону заболеваемость коклюшем сократилась в 4,3 раза за год

В Ростовской области в январе-мае 2025 года в 4,3 раза сократилась заболеваемость коклюшем в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на данные заместителя руководителя регионального управления Роспотребнадзора Екатерины Ерганевой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Этому способствовала достаточная вакцинация населения. «В Ростовской области охват прививками детей и взрослых соответствует рекомендуемому уровню и составляет более 95%»,— подчеркнула госпожа Ерганева.

Согласно данным регионального Роспотребнадзора, в 2024 году в донском регионе было зарегистрировано 181 случай заболевания коклюшем против 635 случаев в 2023 году — снижение в 3,5 раза. Показатель заболеваемости составил 4,35 случая на 100 тыс. населения против 15,29 за предыдущий период.

Заболевание в 2024 году было зарегистрировано в 14 районах и девяти городах региона, 79,6% случаев пришлось на Ростов-на-Дону (144 из 181 случая).

Наталья Белоштейн