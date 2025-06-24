В Челябинске осудили 13 мигрантов за сбыт наркотиков

Курчатовский районный суд Челябинска признал 13 мигрантов виновными в создании организованной преступной группы для распространения наркотиков через тайники (ст. 228.1 УК РФ). Им назначили наказание в виде лишения свободы на сроки от семи до 12,5 года в колонии строгого режима, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Челябинской области.

Суд установил, что граждане Республик Узбекистан и Кыргызстан в июне-октябре 2023 года организовали преступную группировку по сбыту наркотиков. Каждый из членов ОПГ выполнял определенную роль, связанную с распространением наркотических средств через «закладки». С кураторами они общались через мессенджеры. Вознаграждение участников группы зависело от количество сделанных ими тайников.

Большинство обвиняемых полностью признали вину. Приговор по уголовному делу в отношении членов ОПГ не вступил в законную силу.

Виталина Ярховска