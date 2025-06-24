Бюджет Челябинска на 2025 год увеличился на 3,1 млрд рублей

Объем доходов и расходов бюджета Челябинска на 2025 год увеличился на 3,1 млрд руб. за счет межбюджетных трансфертов и собственных поступлений. Соответствующие поправки в главном финансовом документе утвердили депутаты городской думы на заседании 24 июня.

Председатель комитета финансов Челябинска Виктория Шин сообщила, что в бюджет включены все изменения по передаваемым городу региональным и федеральным средствам по состоянию на 1 июня на общую сумму 2,05 млрд руб. Также за счет собственных налоговых и неналоговых доходов дополнительно предусмотрены расходы на сумму 1,05 млрд руб. Эти средства в том числе направят на меры социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей — 167 млн руб., развитие дорожного хозяйства — 177 млн руб., выполнение функций по распоряжению и управлением имуществом — 113,8 млн руб.

С учетом изменений доходы бюджета Челябинска на 2025 год составили 67,62 млрд руб., расходы — 70,65 млрд. Размер дефицита остался прежним 3 млрд руб.