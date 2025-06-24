В Кушнаренковском районе построят логопарк за 7,4 млрд рублей

Правительство Башкирии и ООО «Лайт-инвест» подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение о намерениях по строительству логистического центра в селе Старые Камышлы Кушнаренковского района. Как сообщает пресс-служба правительства региона, реализация проекта позволит создать 1 тыс. рабочих мест.

«Объем инвестиций в проект составит 7,4 миллиарда рублей, а площадь логистического центра достигнет 112 тысяч квадратных метров»,— уточнил министр торговли и услуг республики Азат Аскаров.

Сейчас ведутся предпроектные работы.

Как сообщал «Ъ-Уфа», логистический центр планируют разместить на участке площадью 35 га. Проект предусматривает строительство пяти складов с зонами парковки крупногабаритных автомобилей, погрузки и разгрузки.

ООО «Лайт-инвест» зарегистрировано 2018 году, основной вид деятельности — вложения в ценные бумаги. Учредителем компании с уставным капиталом 1 млрд руб. является Валерий Ишназаров. По данным Rusprofile, в 2023 году организация получила 31 млн руб. чистой прибыли при выручке 250 млрд руб.

Майя Иванова