В Анапе и Геленджике море прогрелось до +21 градуса

В Анапе, Геленджике и Туапсе температура воды на побережье достигла +21 градуса. По информации научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в районе Сочи она составляет +22 градуса, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

«Температура воды на Черноморском побережье вполне симпатичная. Ранее большие объемы холодной воды в реках понизили температуру на побережье в районе Сочи, сейчас она восстановилась и будет повышаться»,— сообщил научрук.

При этом в приморских городах Крыма ситуация обратная: в Алуште и Ялте сгонный ветер приводит к тому, что температура воды составляет всего +11-+12 градусов. Она начнет повышаться лишь к концу недели.

По данным Краснодарского ЦГМС, днем 24 июня в Новороссийске воздух прогреется до +23-+25 градусов, в Анапе и Геленджике — до +22-+24.