В Ингушетии направят 400 млн рублей на капремонт образовательных учреждений

Власти Ингушетии направят свыше 400 млн руб. на капитальный ремонт шести школ и двух детских садов в 2025 году. Об этом сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Работы уже начались в Назрани и Карабулаке, а также в селах Троицкое, Аршты, Долаково и Яндаре.

«Завершение всех ремонтных работ запланировано на август, чтобы наши школьники и педагоги начали учебный год в лучших условиях»,— отметил руководитель региона.

Финансирование осуществляется в рамках национального проекта «Молодежь и дети», который стал продолжением нацпроекта «Образование». За период с 2019 по 2024 год в Ингушетии в рамках образовательного нацпроекта построили 41 школу и 26 детских садов.

Николай Аксенов