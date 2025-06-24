Саратовский губернатор рассказал о связанных с образованием поправках в бюджет

Власти Саратовской области вышли с инициативами по поправкам в региональный бюджет, связанными с образованием. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин.

Так, на ремонт православного лагеря «Солнечный» планируется направить 10 млн руб. На ремонтные работы в четырех дополнительных помещениях ГАОУ СО «СОШ № 2 Уип им. В.П. Тихонова» хотят выделить 11,1 млн руб.

По словам господина Бусаргина, в текущем году в этой школе завершился масштабный капремонт исторического корпуса. В четырех указанных помещениях, расположенных в другой части образовательного учреждения, ожидается появление современного оборудования для уроков труда.

Павел Фролов