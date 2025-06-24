Потушен пожар в помещении боулинга одного из развлекательных центров в Глазове

Пожарные ликвидировали возгорание в помещении боулинга в одном из развлекательных центров в Глазове утром 24 июня, сообщили в ГУ МЧС по Удмуртии. К прибытию сотрудников ведомства горела барная стойка. Пожар повредил внутреннюю отделку и имущество на площади 50 кв. м. Посетителей в заведении не было. Никто не пострадал.

«Сработала пожарная сигнализация, администратор заведения незамедлительно сообщил о случившемся в пожарную охрану <...> Причиной возгорания рассматривается короткое замыкание электрооборудования, либо электропроводов»,— сказал начальник органов дознания ведомства Константин Калашников. Точную причину установят с привлечением специалистов испытательной пожарной лаборатории.