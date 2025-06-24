В Самарской области суд вынес приговор экс-начальнику отдела администрации Красноармейского района

Суд признал виновным бывшего начальника отдела экологии и муниципального контроля администрации муниципального района Красноармейский по п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере, совершенное с вымогательством взятки). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия и суда, в 2024 году начальник отдела получил 130 тыс. руб. от представителя коммерческой организации. Взятка давалась «за организацию подписания акта приема-передачи рекультивированных земель».

Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на 7 лет 1 месяц с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафом в размере 910 тыс. руб. в доход государства.

Руфия Кутляева