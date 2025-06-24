Глава СКР потребовал доклад о причинах смерти пациента в больнице Еманжелинска

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от руководителя регионального СУ СК Алексея Колбасина предоставить доклад о расследовании уголовного дела по факту гибели пациента в еманжелинской больнице. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

Поводом для проверки стало обращение жительницы Челябинской области в соцсетях. Женщина сообщила, что ее дед скончался из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи в местной больнице. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль и потребовал оперативно представить отчет о проделанной работе.

Анастасия Гемель