Глава Дона встретился с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым

В Государственной Думе прошла встреча врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря и лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Во время беседы Юрий Слюсарь поблагодарил главу парламентской фракции за многолетнюю поддержку проектов в авиастроительной отрасли.

«Очень рассчитываю, что наши добрые отношения теперь послужат Ростовской области и ее жителям. От чистого сердца пригласил Геннадия Андреевича к нам на Дон»,— рассказал Юрий Слюсарь.

Наталья Белоштейн