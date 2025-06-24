Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава Дона встретился с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым

В Государственной Думе прошла встреча врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря и лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Во время беседы Юрий Слюсарь поблагодарил главу парламентской фракции за многолетнюю поддержку проектов в авиастроительной отрасли.

«Очень рассчитываю, что наши добрые отношения теперь послужат Ростовской области и ее жителям. От чистого сердца пригласил Геннадия Андреевича к нам на Дон»,— рассказал Юрий Слюсарь.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все