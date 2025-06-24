В Ростовской области аттестовали первого экскурсовода со знанием жестового языка

Первого экскурсовода со знанием жестового языка аттестовали на Дону. Им стала Анна Несмеянова, сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В правительстве региона считают, что проведение профессиональных экскурсий для слабослышащих поможет развитию инклюзивного туризма.

Помимо Анны Несмеяновой специальная комиссия аттестовала еще восемь экскурсоводов. Таким образом, всего на территории области квалификационный экзамен прошел 81 человек.

В сообщении отмечается, что с 1 марта 2025 года экскурсоводы и гиды-переводчики вправе оказывать услуги только при условии прохождения соответствующей аттестации и наличия информации о них в реестре аттестованных экскурсоводов.

Константин Соловьев