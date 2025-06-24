В Нефтекамске экс-адвоката отправили в колонию за попытку кражи у клиентки

Нефтекамский городской суд вынес приговор 37-летнему бывшему адвокату, признанному виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч.3 ст. 30-ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Его приговорили к двум годам колонии общего режима с лишением права заниматься адвокатской деятельностью на три года.

По данным «Ъ-Уфа», это Азат Узянбаев.

В июле прошлого жительница Нефтекамска обратилась к адвокату за защитой своих интересов в связи с проверкой, которую в отношении нее проводили сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями.

Несмотря на то, что в возбуждении уголовного дела было отказано, юрист сообщил доверительнице о возможности избежать привлечения к уголовной ответственности и потребовал отдать 1,6 млн руб. якобы для дальнейшей передачи полицейским. При этом у защитника не было законных возможностей исполнить свои обязательства.

При передаче денег фигуранта уголовного дела задержали с поличным сотрудники УФСБ по Башкирии.

Майя Иванова