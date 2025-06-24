В Оренбурге направили в суд уголовное дело по факту обрушения карусели в парке

Прокуратура Оренбургской области направила в суд дело об обрушении карусели в парке имени 50-летия СССР. Обвиняемыми выступают директор ООО «Аттракцион-Сервис» Тимур Шогенов, генеральный директор и главный инженер ООО «Винтаж» Сергей Таран и Алексей Бороховский. По данным надзорного ведомства, им инкриминируются нарушения безопасности, повлекшие тяжелый вред здоровью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что в парке была установлена карусель 2005 года выпуска с дефектами и ненадлежащим обслуживанием. Техническое состояние аттракционов, их монтаж и ремонт проводили сотрудники аффилированной с Тимуром Шогеновым компании ООО «Винтаж». Несмотря на неисправности, 1 мая 2023 года карусель была запущена в эксплуатацию. Обвиняемые не оформили необходимые документы для правомерной эксплуатации аттракционов.

Обрушение конструкции карусели произошло 6 мая 2023 года, что привело к травмам 19 человек, включая 8 детей. Уголовное дело передано в Дзержинский районный суд Оренбурга для дальнейшего рассмотрения.

Андрей Сазонов