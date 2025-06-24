Выпуск сельхозоборудования на Кубани вырос в два-три раза в 2025 году

Производственные показатели сельхозмашиностроения в Краснодарском крае демонстрируют рост: за первые четыре месяца 2025 года объем выпуска отдельных категорий оборудования увеличился в разы. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на министерство промышленной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Так, выпуск дисковых и зубовых борон составил 204 единицы — на 59% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Производство культиваторов и рыхлителей достигло 246 штук (рост в два раза), разбрасывателей удобрений — 329 (рост на 178%), доильных установок — 98 (рост на 237%). Кроме того, в 2025 году было выпущено 14 машин для обработки почвы, тогда как годом ранее производство в этой категории отсутствовало. Также предприятия региона произвели девять зерноуборочных машин, семь овощесажалок и три комбайна — последний показатель сократился на 63% в годовом сопоставлении.

По информации министерства, на территории края действует порядка 30 профильных предприятий, на долю которых приходится основная часть выпускаемой техники. В числе ключевых игроков — «БДТ-Агро», «АгроСпецМаш», «Агроимпорт», «БДМ-Агро», «Кубаньжелдормаш», «Кубаньсельмаш», «Новопокровскагромаш», «РесурсАгроСтрой» и другие. Кроме того, в регионе продолжают работу два белорусских производителя самоходной техники — «Торговый дом МТЗ Северо-Запад» и «Комбайновый завод Кубань».

Вячеслав Рыжков