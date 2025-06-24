На первый этап создания экопарка в Летном городке Энгельса направят 50 млн руб.

На реализацию первого этапа создания экопарка в Летном городке Энгельса Саратовской области направят 50 млн руб. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин.

По словам господина Бусаргина, власти вышли с инициативой о выделении указанной суммы из бюджета региона. Он отметил, что финансирование предусмотрено и в поправках в бюджет, которые изучат в ходе ближайшего заседания облдумы.

Губернатор подчеркнул, что муниципальная власть направит на указанные цели столько же денежных средств. Благодаря финансированию к реализации данного проекта можно будет приступить уже в 2025 году. Роман Бусаргин добавил, что экопарк появится на месте снесенных аварийных домов, расселенных благодаря решению президента РФ Владимира Путина.

Павел Фролов