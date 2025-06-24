В СВО принимают участие более 80 жителей одного из сельсоветов Хакасии

Более 80 жителей Солнечного сельсовета Республики Хакасия в настоящее время находятся в зоне специальной военной операции (СВО). Данные привел глава сельсовета Николай Сергеев.

Господин Сергеев выступил с докладом о ситуации в сельсовете на заседании республиканского правительства. Оно состоялось 24 июня.

Всего в состав Солнечного сельсовета входят три населенных пункта. В них проживает в общей сложности 2,2 тыс. человек. Из них, как уточнил глава сельсовета, 1,3 тыс. человек находятся в трудоспособном возрасте.

Валерий Лавский