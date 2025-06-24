Странная война Ирана с США

«Мы не проявляли агрессии ни к кому, но и не допустим агрессии в свой адрес»,— написал в соцсети Х верховный лидер Ирана Али Хаменеи, после атаки Исламской Республики по американской базе в Катаре. Дональд Трамп назвал этот удар ожидаемым, но «очень слабым». Из 14 выпущенных Тегераном ракет 13 были сбиты, а еще одна не представляла опасности, указал американский президент. При этом президент США поблагодарил Иран за предупреждение о нападении, благодаря чему удалось избежать жертв. Кроме того, он допустил, что Исламская Республика «выпустила пар» и теперь на Ближнем Востоке возможен путь к миру и согласию. Обозреватель “Ъ FM” Максим Юсин задумался, какими могут быть дальнейшие шаги сторон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

После первых драматических сообщений с пометкой «молния» об иранских «ударах возмездия» по американским военным объектам на Ближнем Востоке могло показаться, что вот она — большая война в регионе с непредсказуемыми последствиями, которой все так боятся. Но по мере того, как картина стала проясняться, возникло несколько иное ощущение: перед нами тщательно разыгран спектакль, в котором действующие лица безукоризненно исполнили предписанные им роли. Первые сомнения в том, что Иран ударил всерьез и наотмашь, появились после того, как сразу несколько источников сообщили: накануне бомбардировки Тегеран предупредил Соединенные Штаты о своих намерениях. Впрочем, о чем-то подобном можно было догадаться и раньше, когда за сутки до ударов все американские самолеты вылетели с расположенной в Катаре авиабазы «Аль-Удейд» и она осталась пустой. Потом стало известно, что о планах Тегерана были заранее проинформированы не только американцы, но и власти Катара, которые уже после атаки бодро отчитались о том, что ПВО страны отразила удар, жертв нет. Ну а если жертв нет, то вроде бы как ни у катарцев, ни у американцев нет и повода для глобального, разящего ответа.

Интересно, что, если верить официальным заявлениям, жертв не было и в результате американского удара глубинными бомбами по иранским ядерным объектам. Они уничтожены (так, во всяком случае, уверяет президент Трамп), но никого при этом не убили. А почему? Да потому, что и США, видимо, предупредили иранцев, когда и что они собираются атаковать, и тем самым дали им время вывезти в том числе 400 кг обогащенного урана.

Все это похоже на договорной матч, который стороны заранее условились свести к ничьей, чтобы и Вашингтон, и Тегеран объявили о своей победе, успокоив взволнованную общественность внутри своих стран, но при этом не перегнув палку, не нанеся противнику действительно болезненного удара, на который он вынужден будет отвечать уже всерьез, без «договорняка».

Так, как Израиль отвечает Ирану, а Иран — Израилю. Вот там идет настоящая война на уничтожение с целью нанести врагу как можно более существенные потери, унизить его, дискредитировать. В исполнении команды Трампа до сих пор это была, скорее, имитация, исполнение некой обязательной программы, но так, чтобы при этом не скатиться к большой войне, не увязнуть в Иране, как США увязли до этого в Ираке и Афганистане. А у властей Исламской Республики свой расчет. Они, конечно, злопамятные, они ничего американцам не простят и со временем, возможно, ответят по-настоящему, сурово и жестоко. Но не сейчас. Сейчас важно другое — не провоцировать Трампа уж слишком сильно, не заставлять его мстить за убитых американцев, дать возможность со временем остыть, умыть руки, переключиться на что-нибудь еще, выйти из войны, в которую он и не горел особым желанием вступать и которая пока остается для США чисто виртуальной.

И вот если Вашингтон из нее выйдет, завершив обязательную программу обмена эффектными, но не слишком болезненными ударами, тогда-то можно будет сказать, что Тегеран свою программу-минимум выполнил. Тогда он останется один на один с Израилем, который при всем своем технологическом превосходстве не в состоянии в одиночку сокрушить Исламскую Республику. Ведь еврейское государство уступает ей по населению в девять раз, а по площади — аж в восемьдесят. У Ирана есть то, чего Израиль напрочь лишен, — стратегическая глубина. И чем дольше будет затягиваться война, тем сильнее это преимущество будет сказываться.

Впрочем, Тегерану важно не попасть в собственную ловушку: когда начинаешь имитировать «сокрушительные удары возмездия», главное — вовремя остановиться.

С импульсивным Трампом никогда не знаешь, до какого момента он будет готов участвовать в спектакле, а когда решит, что ему бросили вызов, его оскорбили, его обманули, и ответит всей мощью американских вооруженных сил, уже не задумываясь о последствиях.

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Максим Юсин