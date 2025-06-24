Море у берегов Сочи прогрелось до +22 градусов

Температура воды на черноморском побережье Краснодарского края достигла значений, комфортных для купания. По информации научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в районе Сочи она составляет +22 градуса, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

В Геленджике, Анапе и Туапсе температура морской воды достигла +21 градуса. Ранее, отметил господин Вильфанд, поступление холодной речной воды временно понизило температурный фон в прибрежной зоне, однако в настоящее время ситуация нормализовалась и ожидается дальнейшее потепление.

На противоположном фоне — приморские города Крыма, где метеорологическая обстановка складывается менее благоприятно. В Алуште и Ялте из-за сгонного ветра температура морской воды опустилась до +11...+12 градусов. Согласно прогнозу Гидрометцентра, ее повышение возможно лишь ближе к концу недели.

По словам Романа Вильфанда, температура воздуха на юге европейской части России к концу недели может составить до +30...+35 градусов. В Краснодарском крае со среды значения будут в диапазоне +28...+31 градуса, в конце недели — около +33 градусов.

Вячеслав Рыжков