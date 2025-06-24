«Нобелевская премия все ближе»

Президент США Дональд Трамп допустил смену режима в Иране, он практически уверен, что ядерной программе Исламской Республики нанесен непоправимый ущерб. Тегеран тем временем ответил на удары ВВС Соединенных Штатов. Но многие израильские и западные СМИ не исключают скорого завершения нынешнего противостояния на Ближнем Востоке. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что подобные прогнозы не лишены основания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Дональд Трамп в последние дни предстал в новом образе. Нельзя, наверное, утверждать, что он больше не миротворец, он им продолжает оставаться, но теперь это называется «мир через силу». Нынче президент США уже не исключает смены режима в Иране, потому что последний не может сделать свою страну «снова великой». Трамп отреагировал и на пост Дмитрия Медведева, в частности, о том, что некоторые страны готовы «напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект». Глава Белого дома сделал вид, что не понял: это действительно так, или плод его воображения? Тем не менее зампредседателя Совета безопасности РФ ответил, что Москва осуждает удары США по Ирану, однако никому ядерное оружие поставлять не собирается.

В общем и целом все это выглядит эффектно, в духе большого шоу, хотя война идет вполне по-настоящему.

К чему, собственно, все это? 47-й президент Соединенных Штатов демонстрирует, что полностью контролирует ситуацию и новый мирный Ближний Восток без пяти минут построен. Нет смысла открывать по этому поводу дискуссию. Но вот мы видим, что Иран ответил на американские удары по его территории, а цены на нефть при этом падают. Это самый наглядный индикатор, что инвесторы не верят в грядущий апокалипсис. Появились сообщения, что нынешнее противостояние Исламской Республики и Израиля идет к своему логическому завершению. Будет еще несколько тяжелых дней, но потом или переговоры, или все прекращается по факту, каждая из сторон объявляет себя победителем и устанавливается некий статус-кво.

Главное при этом, что победителем должен объявить себя Дональд Трамп. Похоже, что в этом и состоит основной сценарий.

В этом случае он прибывает на саммит НАТО в роли триумфатора, ему рукоплещут, Нобелевская премия все ближе. Что здесь можно сказать? Конечно, не всегда наши желания совпадают с нашими возможностями. Очень будет хорошо, если мир в результате наступит, и хотя бы Ближний Восток перестанет жить в вечной войне. Но пока это выглядит утопией. Однако, что-то подсказывает: мир через силу — это вполне рабочая формула. Слабых бьют, а сильных уважают. Это аксиома, которая не требует доказательств. Может быть, это и нехорошо, и это не то, к чему стремится прогрессивное человечество, вернее, пыталось стремиться, но по-другому, видно, никак не получается. Иных сценариев не предусматривается. Впрочем, и этот эпизод еще не закончен, точку в истории, как говорится, ставить рано.

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Дмитрий Дризе