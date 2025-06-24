«Нобелевская премия все ближе»
Дмитрий Дризе — о формуле Дональда Трампа «мир через силу»
Президент США Дональд Трамп допустил смену режима в Иране, он практически уверен, что ядерной программе Исламской Республики нанесен непоправимый ущерб. Тегеран тем временем ответил на удары ВВС Соединенных Штатов. Но многие израильские и западные СМИ не исключают скорого завершения нынешнего противостояния на Ближнем Востоке. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что подобные прогнозы не лишены основания.
Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ
Дональд Трамп в последние дни предстал в новом образе. Нельзя, наверное, утверждать, что он больше не миротворец, он им продолжает оставаться, но теперь это называется «мир через силу». Нынче президент США уже не исключает смены режима в Иране, потому что последний не может сделать свою страну «снова великой». Трамп отреагировал и на пост Дмитрия Медведева, в частности, о том, что некоторые страны готовы «напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект». Глава Белого дома сделал вид, что не понял: это действительно так, или плод его воображения? Тем не менее зампредседателя Совета безопасности РФ ответил, что Москва осуждает удары США по Ирану, однако никому ядерное оружие поставлять не собирается.
В общем и целом все это выглядит эффектно, в духе большого шоу, хотя война идет вполне по-настоящему.
К чему, собственно, все это? 47-й президент Соединенных Штатов демонстрирует, что полностью контролирует ситуацию и новый мирный Ближний Восток без пяти минут построен. Нет смысла открывать по этому поводу дискуссию. Но вот мы видим, что Иран ответил на американские удары по его территории, а цены на нефть при этом падают. Это самый наглядный индикатор, что инвесторы не верят в грядущий апокалипсис. Появились сообщения, что нынешнее противостояние Исламской Республики и Израиля идет к своему логическому завершению. Будет еще несколько тяжелых дней, но потом или переговоры, или все прекращается по факту, каждая из сторон объявляет себя победителем и устанавливается некий статус-кво.
Главное при этом, что победителем должен объявить себя Дональд Трамп. Похоже, что в этом и состоит основной сценарий.
В этом случае он прибывает на саммит НАТО в роли триумфатора, ему рукоплещут, Нобелевская премия все ближе. Что здесь можно сказать? Конечно, не всегда наши желания совпадают с нашими возможностями. Очень будет хорошо, если мир в результате наступит, и хотя бы Ближний Восток перестанет жить в вечной войне. Но пока это выглядит утопией. Однако, что-то подсказывает: мир через силу — это вполне рабочая формула. Слабых бьют, а сильных уважают. Это аксиома, которая не требует доказательств. Может быть, это и нехорошо, и это не то, к чему стремится прогрессивное человечество, вернее, пыталось стремиться, но по-другому, видно, никак не получается. Иных сценариев не предусматривается. Впрочем, и этот эпизод еще не закончен, точку в истории, как говорится, ставить рано.
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